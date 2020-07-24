Помпео заявил о крахе системы отношений между США и Китаем
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что США больше не должны проводить прежнюю политику по взаимодействию с Китаем.
По его мнению, система отношений, выстроенная между странами, на данный момент потерпела крах. Об этом американский представитель заявил во время выступления с речью по вопросу американо-китайских отношений, пишет ТАСС.
- Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать ее и не должны возвращаться к ней, - высказался госсекретарь США.
Также по его словам, американцы задаются вопросом о том, каковы результаты политики взаимодействия с Китаем на протяжении почти половины века.
- Доказали ли свою справедливость теории наших лидеров, ожидавших эволюции Китая в направлении свободы и демократии? Как ясно заявлял президент США Дональд Трамп, нам нужна стратегия, которая обеспечивает защиту американской экономики и нашего образа жизни, - заявил госсекретарь США.
ИСТОЧНИК KP.RU