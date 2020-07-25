2020-07-25T08:04:52+03:00
Политика

Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России»

Экс-министр считает, что полуостров необходимо отобрать у РФ
Ксения АНУФРИЕВА
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Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России»Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крымский полуостров следует превратить во внутреннюю и внешнюю проблему для России. Такое заявление сделал экс-глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Бывший глава ведомства Украины напомнил о «наступлении крымских дней» и привел параллель между подписанием декларации Уэллеса, по которой Штаты 80 лет назад не признали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, и декларацией США от 2018 года о непризнании крымского полуострова часть Российской Федерации.

Павел Климкин отметил, что Литва, Латвия и Эстония долгое время верили, что покинут СССР, и смогли сделать это в 90-х. Как на такое решение повлияла декларация Штатов, политик не объяснил, но заверил, что американская сторона поддержит и Украину.

- Балтийские страны ждали 50 лет, но у нас не так много времени. Необходимо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, стать лучше России и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности, - написал бывший глава МИД Украины.

Напомним, что недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев «обязательно вернет» себе территорию Крыма и людей. Глава страны не уточнил, каким именно образом его государство собирается вернуться себе полуостров, но добавил, что украинский народ «безумно верит» в это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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