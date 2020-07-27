В аэропорту Шереметьево возобновил работу терминал D

27 Июль 2020 2020-07-27T10:15:29+03:00

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Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу в понедельник, 27 июля. Терминал был закрыт, поскольку из-за пандемии коронавируса и закрытия границ пассажиропотока в аэропортах почти не было.

С сегодняшнего дня весь аэропорт открыт и готов к приёму пассажиров из других стран при соблюдении всех необходимых мер безопасности, сказано на сайте аэропорта Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU