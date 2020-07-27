Пандемия коронавируса не повлияла на результаты ЕГЭ, сообщили в Минпросвещения Фото: Мария ЛЕНЦ

Пандемия коронавируса не повлияла на результаты Единого государственного экзамена. В этом году ЕГЭ прошел максимально объективно, и каких-либо утечек в соцсети зафиксировано не было. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сегодня мы можем говорить, что экзамен прошел максимально объективно, никаких утечек экзаменационных материалов не было», - сказал глава Минпросвещения.

Кравцов отметил, что ограничения, введенные из-за пандемии, не привели к ухудшению результатов, а также к новым вспышкам коронавируса.

«Экзамен прошел спокойно, в соответствии со всеми требованиями и Рособрнадзора, и Роспотребнадзора», - добавил он.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что на пунктах сдачи экзаменов работали 12 тысяч медиков.

Как ранее сообщили в Минпросвящения, результаты ЕГЭ будут известны в августе. В этом же месяце состоится вторая волна сдачи экзаменов, но в этом году она предназначена не для пересдач, а исключительно для тех учеников, кто пропустил основные сроки по болезни.