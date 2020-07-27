Депутат Госдумы оценил эффективность формата "Большой восьмерки"
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против возвращения России в G7. Он объяснил это тем, что "причиной исключения России стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины". Продвижения по этим вопросам пока нет, поэтому Маас не видит возможности для России вернуться в "Большую семерку".
Между тем, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что России гораздо выгоднее принимать участие в более широких переговорных форматах, чем "большая восьмерка".
- Поскольку там, к сожалению, зачастую происходят нападки на Российскую Федерацию, попытки обвинить во всех смертных грехах. И конструктивного диалога не получается. В той же «двадцатке» у нас гораздо больше союзников и тех стран, которые нас лучше понимают. Не говоря уже о том, что существуют многосторонние организации, такие как ООН, ее Совет Безопасности, Генассамблея, ОБСЕ и так далее, - рассказал Морозов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что Россия может успешно продвигать свою внешнеполитическую повестку с помощью существующих многосторонних форматов, не вступая в "большую восьмерку".
Напомним, сейчас в "большую семерку" входят США, Британия, Италия, Франция, ФРГ, Канада и Япония.
ИСТОЧНИК KP.RU