2020-07-27T19:15:55+03:00
Политика

Депутат Госдумы оценил эффективность формата "Большой восьмерки"

Ранее МИД Германии отказался возвращать Россию в G7
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Глава МИД Германии Хайко МаасГлава МИД Германии Хайко МаасФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против возвращения России в G7. Он объяснил это тем, что "причиной исключения России стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины". Продвижения по этим вопросам пока нет, поэтому Маас не видит возможности для России вернуться в "Большую семерку".

Между тем, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что России гораздо выгоднее принимать участие в более широких переговорных форматах, чем "большая восьмерка".

- Поскольку там, к сожалению, зачастую происходят нападки на Российскую Федерацию, попытки обвинить во всех смертных грехах. И конструктивного диалога не получается. В той же «двадцатке» у нас гораздо больше союзников и тех стран, которые нас лучше понимают. Не говоря уже о том, что существуют многосторонние организации, такие как ООН, ее Совет Безопасности, Генассамблея, ОБСЕ и так далее, - рассказал Морозов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что Россия может успешно продвигать свою внешнеполитическую повестку с помощью существующих многосторонних форматов, не вступая в "большую восьмерку".

Напомним, сейчас в "большую семерку" входят США, Британия, Италия, Франция, ФРГ, Канада и Япония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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