Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность
Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на конференции ветеранов по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне, заявил, что ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность и дают возможность «защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа».
«Благодаря нашим надежным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены навсегда», - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын при этом подчеркнул, что Северной Корее на своем пути развития удалось «преодолеть давление и угрозы враждебных империалистических сил».
Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 июля в КНДР отмечают национальный праздник, День победы в Корейской войне 1950 – 1953 годов. Корейская война – это единственный в истории военный конфликт, в котором обе стороны считают себя победителями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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