Аспирантура ТюмГУ привлекает талантливых молодых учёных

29 Июль 2020 2020-07-28T12:08:21+03:00

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Приём документов от поступающих в аспирантуру завершится 31 июля, но уже очевидно, что аспирантура ТюмГУ интересна как его выпускникам, так и приехавшим из других регионов страны и мира.

В 2020 году в аспирантуру ТюмГУ поступают победители и призёры статусной Олимпиады «Я – профессионал» по направлениям «Нефтегазовое дело» и «Химические технологии», Ярослав Трубин, лауреат медали Российской Академии наук за лучшую научно-исследовательскую работу студентов в области геологии, геофизики, геохимии и горных наук.

По данным на 27 июля 40 процентов поступающих в аспирантуру ТюмГУ окончили специалитет или магистратуру других университетов, в том числе Дальневосточного федерального университета, Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова, Уральского федерального университета, Национального исследовательского технологического университета «МИСИС», Томских университетов – государственного и государственного систем управления и радиоэлектроники и других. Каждый пятый поступающий – из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

В ТюмГУ отмечают достижения зарубежных аспирантов. 24 июля 2020 года стипендии Правительства Российской Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, на 2020/2021 учебный год присуждены гражданам Йеменской Республики Абдулле Ибрагиму и Мохаммеду Аль-Музайкеру. Они проходят обучение в Физико-техническом институте ТюмГУ, работают в научных центрах и лабораториях Института X-BIO по междисциплинарным тематикам.

Материал предоставлен ТюмГУ