Бельчонок и Океана: Власти рассказали о самых необычных именах для новорождённых в Москве

28 Июль 2020 2020-07-28T14:39:50+03:00

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В июне некоторые московские родители назвали своих новорождённых именами Бельчонок, Кай, Любава, Нестор, Океана и Рада. Мальчиков за первый летний месяц родилось на 4% больше, чем девочек, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Наиболее популярными именами среди родителей остаются Александр и София. Так назвали 266 мальчиков и 302 девочки, сообщает РИА Новости. В пять самых популярных имён для обоих полов вошли Михаил, Максим, Дмитрий, Марк, Мария, Анна, Алиса и Ева.

Редкими мужскими именами в департаменте назвали также Доброслав, Елизар, Енисей, Пересвет, Родослав, Светозар и Святогор. Также в июне по одному ребёнку назвали Дональдом, Киану и Миланом. По двое мальчиков за июнь появились на свет с именами Соломон и Спартак.

Старорусскими именами в июне назвали не только Океанию. Пять девочек назвали Ладами, по три девочки стали Марфами и Радами, а двух маленьких москвичек родители нарекли Любавами.

ИСТОЧНИК KP.RU