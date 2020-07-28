Названы самые популярные цвета автомобилей в России

28 Июль 2020 2020-07-28T18:16:53+03:00

Каждый третий авто серебристого цвета

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Эксперты автомобильного портала Drom провели исследование, чтобы выяснить, как цвета машин самые популярные в Росси. Оказалось, что чаще всего автовладельцы отдают предпочтение машинам серебристого цвета.

Самые популярные цвета машин:

Серый или серебристый- 30%,

Белый – 23%,

Черный -18%,

Синий, голубой – 10%,

Красная грамма (красный, оранжевый, бордовый и розовый) – 6,5%,

Зеленый -4,5%,

Желтый - 4%,

Коричневый – 3%,

Фиолетовый – менее 1%.

Таким образом на первую тройку цветов приходится 71% рынка, сообщает газета «Известия».

Ранее эксперты рассказали, какие цветы являются самыми популярными в России. оказывается, около 60% покупателей, которые приходят в магазины за цветами, приобретают светлые розы, сообщает NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU