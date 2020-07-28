В Самаре обновляют парк метрополитена впервые за 32 года

28 Июль 2020 2020-07-28T19:52:18+03:00

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46 вагонов насчитывается на сегодняшний день в автопарке самарского метрополитена. Почти все они были закуплены на рубеже 80-90 гг, когда в городе только открывались первые станции подземки. В этом году из регионального бюджета выделили деньги для обновления поездов, и сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проехался в кабине машиниста новенького состава. Он насчитывает 4 вагона, в которых все сделано для удобства и безопасности пассажиров.

Новенький состав – это два головных и два промежуточных вагона с кондиционерами, шумоизоляцией, улучшенным освещением и видеонаблюдением. Кроме того, двери вагонов теперь не закроются – специальная система заблокирует их, если в проеме будут стоять люди. Для горожан с ослабленным слухом есть специальная световая сигнализация – она предупредит о закрытии дверей, плюс внутри все оборудовано так, чтобы маломобильным пассажирам было удобно заезжать внутрь и ехать в нужном направлении с комфортом.

- Поезд быстрее, мощнее, разгон хороший, но в то же время много контролирующей техники, обеспечивающий безопасность движения и пассажиров, - рассказал о новинке машинист электропоезда Игорь Воронин, он работает в самарском метрополитене со дня открытия.

«Водителям» поездов «обновка» тоже пришлась по вкусу: теперь они будут сидеть в аэродинамичной кабине в специальном кресле с вибропоглощением и пневморегулированием, а на помощь в туннелях им всегда придет цифровой блок управления.

- Появление нового состава - это, в первую очередь, забота о безопасности, комфорте пассажиров, жителей Самарской области, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, проехав внутри поезда несколько станций. Глава региона обещал помочь с обновление автопарка метрополитена. В частности, в этом году на капремонт «уедет» четырехвагонный состав.

ИСТОЧНИК KP.RU