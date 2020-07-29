2020-07-29T10:41:40+03:00
Политика

Черноморский флот РФ начал крупные учения: задействованы 20 кораблей

Учения в Черном море начались вскоре после завершения маневров НАТО
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Черноморский флот РФ начал крупные учения: задействованы 20 кораблейЧерноморский флот РФ начал крупные учения: задействованы 20 кораблейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вскоре после завершения маневров НАТО, Черноморский флот России начал крупные учения в Черном море, в котором задействованы 20 кораблей.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота России, в учениях задействованы малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Саратов» и суда вспомогательного флота», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», а также фрегат «Адмирал Эссен».

Напомним, в июле в Черном море уже в двадцатый раз прошли совместные учения НАТО с Украиной Sea Breeze-2020. В маневрах Sea Breeze задействовали две тысячи человек из девяти стран: помимо Украины и США участие приняли военные из Франции, Испании, Турции, Норвегии, Румынии, Болгарии, Грузии. В ходе учений задействовали 27 кораблей и 19 самолетов. В том числе эсминец USS Porter, который в 2017 году наносил удары «Томагавками» по сирийскому аэродрому Шайрат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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