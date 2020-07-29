2020-07-29T12:29:58+03:00
Общество

Рассказали, при каких условиях можно получить кэшбек за туры по России

Правительство вернет до 15 тысяч рублей туристам, путешествующим по России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рассказали, при каких условиях можно получить кэшбек за туры по россииРассказали, при каких условиях можно получить кэшбек за туры по россииФото: Евгения ГУСЕВА
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Кешбэк за туры по России будет возможен только при покупке путевки через интернет и оплаты покупки картой «Мир». Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

«Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны», - говорится в пояснении.

Отмечается, что возврат части средств возможен только для туристических поездок, которые состоятся до 20 декабря текущего года.

Напомним, ранее правительство приняло решение частично компенсировать затраты туристам, и выделит на реализацию программы 15 млрд рублей. Рассчитывать на выплаты от 5 до 15 тысяч рублей могут купившие путевки по 45 направлениям. Продолжительность поездки, попадающей под компенсацию, от пяти ночей.

В случае, если тур стоит от 25 до 50 тысяч рублей, то покупателю вернут 5000 рублей. За путевку стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей - 10 тысяч рублей, покупатели туров стоимостью от 75 тысяч рублей могут рассчитывать на компенсацию в размере 15 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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