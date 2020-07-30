Археологи разгадали загадку, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа
Источник находился всего в 25 километрах от знаменитого памятника мира
Археологи разгадали загадку, где были добыты камни для второго кольца СтоунхенджаФото: REUTERS
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Археологам и геологам удалось разгадать еще одну историческую загадку - где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа.
Исследователи провели подробный анализ химического состава так называемых сарсенов – крупных песчаных блоков, которые использовались при строительстве Стоунхенджа. Оказалось, что все они были одновременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, расположенной всего в 25 километрах от знаменитого монумента, сообщается в научном журнале Science Advances.
ИСТОЧНИК KP.RU