Названы три самых дорогих футбольных бренда мира

30 Июль 2020 2020-07-30T01:41:52+03:00

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Эксперты составили рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Согласно данным по итогам 2020 года, первую строчку в этом списке отвели мадридскому "Реалу".Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Brand Finance. Стоимость испанской команды оценивается в 1,419 миллиарда евро. К слову, по сравнению с прошлым годом сумма еще сократилась. Ранее она была на 13,8 процента больше.

Второе место занял еще один клуб из Испании - "Барселона". Ее стоимость оценивается в 1,413 миллиарда, на третьей строчке рейтинга находится английский "Манчестер Юнайтед" (1,314 миллиарда).

Одна это лишь три самых-самых дорогих брендов. Всего в рейтинг попали 50 клубов, и среди них есть один российский. На 49-м месте расположился петербургский "Зенит". Его стоимость, кстати, компания не привела.

ИСТОЧНИК KP.RU