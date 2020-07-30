В МОК сомневаются в проведении тестовых соревнований к зимней Олимпиаде в Пекине

30 Июль 2020 2020-07-30T12:50:02+03:00

Ранее в Китае отказались от всех спортивных мероприятий в 2020 году, за исключением подготовки к зимним Олимпийским играм

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Международный Олимпийский Комитет (МОК) поставил под вопрос возможность проведения тестовых соревнований к Олимпиаде в Пекине-2022. Подготовка была запланирована на 2020 год, и власти Китая, когда вводили запрет на все массовые спортивные мероприятия из-за коронавиурса, сделали исключение как раз для тестовых соревнований.

- Влияние COVID-19 и связанные с ним ограничения на перемещение граждан между странами, карантинные меры и новые визовые требования могут создать вызовы для международных экспертов, официальных лиц и спортсменов при посещении Китая во время зимнего сезона-2020/21, - сообщил глава глава координационной комиссии МОК Хуан Антонио Самаранч - младший.

ИСТОЧНИК KP.RU