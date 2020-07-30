2020-07-30T22:19:04+03:00
Общество

Папа Римский впервые назначил епископом священника из России

Священник Николай Дубинин стал помощником архиепархии
Ксения АНУФРИЕВА
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Папа Римский впервые назначил епископом священника из России. Фото: официальный сайт Конференции католических епископов России (ККЕР) http://catholic-russia.ruПапа Римский впервые назначил епископом священника из России. Фото: официальный сайт Конференции католических епископов России (ККЕР) http://catholic-russia.ru
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Папа Римский Франциск впервые в истории назначил епископам священника из России Николая Дубинина из Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных. В четверг, 30 июля, он вступил на пост епископа-помощника архиепархии, сообщается на сайте Конференции католических епископов России.

Надо отметить, что в новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского.

По информации сайта, Николай Дубинин вступил в орден францисканцев - Братьев Меньших Конвентуальных в 1994 году, до этого он учился на филологическом факультете Ростовского государственного университета и в католической высшей духовной семинарии "Мария - Царица Апостолов" в российской столице.

В июне текущего года он был рукоположен в священники в московском кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии и исполнял обязанности настоятеля питерского монастыря святого Антония Чудотворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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