Колокольцев наградил самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты

31 Июль 2020 2020-07-31T12:23:52+03:00

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил сотрудников отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Самаре лейтенанта полиции Максима Пименова и прапорщика полиции Анатолия Солдатова за отвагу и самоотверженность, которые они проявили при исполнении служебных обязанностей.

Полицейские награждены ведомственными медалями "За доблесть в службе", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские отличились в конце июля, когда в одной из квартир жилого дома в Самаре, на улице Буянова, произошел конфликт между супругами. Нетрезвый мужчина поколотил жену, а когда на место происшествия прибыли полицейские Максим Пименов и Анатолий Солдатов бросил в них наступательную гранату.

"Когда лейтенант полиции Максим Пименов услышал характерный звук брошенной гранаты, он мгновенно оценил обстановку: втолкнул женщину в нишу стены коридора квартиры и закрыл ее собой. Прапорщик полиции Анатолий Солдатов успел прикрыть входную железную дверь, чтобы осколки не разлетелись на большое расстояние", - говорится в представлении на награду.

Несмотря на полученные ранения, полицейские сумели задержать преступника и не позволили ему бросить оборонительную гранату Ф-1, которую он уже взял в руки.

- Максим Пименов и Анатолий Солдатов рискуя собой, спасли жизни мирных граждан. Их действия являются примером мужества и самоотверженности при исполнении служебных обязанностей, - подчеркнула Ирина Волк.

Полицейские, которые спасли судью от гранаты, получат награду.

ИСТОЧНИК KP.RU