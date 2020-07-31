Врач оценил пользу чеснока и куркумы для иммунитета

31 Июль 2020 2020-07-31T14:59:42+03:00

Испанский врач-диетолог Айтор Санчес посоветовал не зацикливаться на популярных продуктах для профилактики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист напомнил о веществах, без которых иммунная система не справится даже при самом здоровом рационе

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Испанский врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, так ли незаменимы чеснок и куркума для формирования крепкого иммунитета, и можно ли стимулировать работу иммунной системы одним рационом питания.

Специалист порекомендовал и не зацикливать всё своё внимание на популярных для профилактики продуктах, но отметил действительную пользу чеснока, куркумы и других специй.

При этом, отметил диетолог в беседе с изданием La Vanguardia, важно контролировать наличие и других веществ в организме, поскольку без отдельных витаминов сбалансированный рацион не повлияет на иммунитет значительно.

- Состояние иммунной системы во многом зависит от витамина D и витамина C, а также минералов. Поэтому их содержание в организме следует контролировать, - подчеркнул Айтор Санчес.

Кроме того, важны физическая активность, отдых и здоровая масса тела.

- Кстати, здоровый вес - один из важнейших факторов защиты от осложнений при заболеваниях. В том числе, и коронавируса. Конечно, нет гарантий, что вы не заразитесь, если у вас нет ожирения. Однако организму будет легче противостоять инфекции, - отметил врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU