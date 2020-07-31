2020-07-31T14:59:42+03:00
Здоровье

Врач оценил пользу чеснока и куркумы для иммунитета

Специалист напомнил о веществах, без которых иммунная система не справится даже при самом здоровом рационе
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Испанский врач-диетолог Айтор Санчес посоветовал не зацикливаться на популярных продуктах для профилактикиИспанский врач-диетолог Айтор Санчес посоветовал не зацикливаться на популярных продуктах для профилактикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Испанский врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, так ли незаменимы чеснок и куркума для формирования крепкого иммунитета, и можно ли стимулировать работу иммунной системы одним рационом питания.

Специалист порекомендовал и не зацикливать всё своё внимание на популярных для профилактики продуктах, но отметил действительную пользу чеснока, куркумы и других специй.

При этом, отметил диетолог в беседе с изданием La Vanguardia, важно контролировать наличие и других веществ в организме, поскольку без отдельных витаминов сбалансированный рацион не повлияет на иммунитет значительно.

- Состояние иммунной системы во многом зависит от витамина D и витамина C, а также минералов. Поэтому их содержание в организме следует контролировать, - подчеркнул Айтор Санчес.

Кроме того, важны физическая активность, отдых и здоровая масса тела.

- Кстати, здоровый вес - один из важнейших факторов защиты от осложнений при заболеваниях. В том числе, и коронавируса. Конечно, нет гарантий, что вы не заразитесь, если у вас нет ожирения. Однако организму будет легче противостоять инфекции, - отметил врач.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о том, как в русских деревнях боролись с эпидемиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов
RT выпустил фильм о том, как в пандемию вывозили застрявших за границей россиян
На границе с Украиной контрабандист пошёл на таран автомобиля ФСБ
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
На строгий карантин вновь отправлены 4.5 миллиона британцев
Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумах
В США вновь заявили, что китайские хакеры пытаются у них украсть вакцину от коронавируса Moderna
Какие анкеты российским туристам придется заполнить в Турции, рассказали в АТОР
Кравчук не поддерживает предоставление особого статуса Донбассу
Поклонники Бритни Спирс заявили, что она посылает зашифрованные сигналы SOS в соцсетях
Раскрыта загадка появления камней в Стоунхендже
Врач оценил пользу чеснока и куркумы для иммунитета
Названы регионы, где в семьях чаще имеется компьютер
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве
«Двухметровый лесник, гигантский костер и свежатина»: Леонид Якубович вспомнил самый яркий день рождения в жизни
Педиатр назвала самые опасные для детей растения
Ученые рассказали, к чему может привести развитие искусственного интеллекта
Леонид Якубович опроверг выход своего нового шоу на Первом канале
Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Названа доля россиян, сталкивающихся с домогательствами на работе
Украина выступила за сохранение формата "нормандской четвёрки"
Во Вьетнаме умер первый пациент с коронавирусом
Вырос курс доллара
Колокольцев наградил самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты
Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа
Кого нужно обязать устанавливать на машины «алкозамки», рассказал эксперт