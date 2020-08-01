2020-08-01T08:09:24+03:00
Политика

Пушков ответил на требование Кравчука дать Украине $300 млрд на восстановление Донбасса

Сенатор считает эту идею безнадёжной
Ася КУЗНЕЦОВА
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Алексей Пушков выступил с критикой первого президента Украины Леонида КравчукаАлексей Пушков выступил с критикой первого президента Украины Леонида КравчукаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал требование первого президента Украины Леонида Кравчука выплатить Киеву $300 миллиардов для восстановления Донбасса.

- Кравчук заявил, что страны-участницы Будапештского меморандума якобы должны Украине 300 млрд долл. за её отказ от ядерного оружия. А деньги, мол, пойдут на Донбасс.

1. Ни одна из стран денег не даст.

2.Киев сперва должен вернуть Донбасс.

3.Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса, - заявил Пушков в своём Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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