Протесты в Берлине: пострадали не менее 45 полицейских

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:00:53+03:00

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В субботу, 1 августа, тысячи жителей Берлина вышли в центре города на акции, с требованиями пересмотра ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией. Мероприятие проходило под лозунгом: «День свободы - конец пандемии». В ходе протестов пострадали уже не менее 45 полицейских, задержаны 133 человека.

Как пишет Focus, правоохранительные органы сообщали о 20 тысяч участников митинга. Отмечается, что почти все митингующие были без масок и не соблюдали правила дистанцирования. В связи с этим полиция потребовала прекратить мероприятие досрочно, после отказа участников протестов разойтись начались задержания, сопровождавшиеся стычками между протестующими и правоохранителями.

Ранее, по данным Института Роберта Коха, впервые с начала мая в Германии за 24 часа было выявлено 955 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По последним данным Worldometers, на воскресенье, 2 августа, в Германии зарегистрировано 211,077 инфицированных COVID-19, погибли 9,226, выздоровели 193,600 пациентов

ИСТОЧНИК KP.RU