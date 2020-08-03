ВОЗ согласовала проведение международного расследования по коронавирусу в Китае
Всемирная организация здравоохранения согласовала с Китаем основные условия проведения международного расследования происхождения коронавирусной инфекции. В заявлении организации говорится, что команда экспертов, которая прибыла в Китай, уже сформировала некий «фундамент» для совместных попыток установить происхождение заболевания.
- Специалисты ВОЗ и эксперты из КНР создали проект документы, который определяет условия для исследований и программу работы международной команды во главе с организацией, - говорится в заявлении.
Первый эпидемиологические исследования начнутся в Ухане, где, предположительно, и началась пандемии коронавируса. Эксперты постараются выявить потенциальный источник заражения в ранних случаях COVID-19.
Как ранее писал сайт kp.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус накануне заявил, что в настоящее время не существует лекарства или прививки, которые способны окончательно победить коронавирусной инфекцию. Более того, «волшебного» средства от заболевания может вообще никогда не появится.
ИСТОЧНИК KP.RU
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