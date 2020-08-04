Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

4 Авг. 2020 2020-08-04T03:45:16+03:00

Переговоры пока не привели к решению, которое устроило бы обе стороны

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В понедельник, 3 августа, Россия объявила о выходе из соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Как пояснили в пресс-службе российского министерства финансов, такое решение было принято в связи с поручением главы государства Владимира Путина повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15 процентов. Президент отметил, что такой шаг потребует внести коррективы в договоры об избежании двойного налогообложения с рядом стран, а в случае их отказа принять новые условия Россия будет выходить из подобных договоров в одностороннем порядке.

В рамках договора с Кипром российские компании могли регистрировать свои офисы на острове и платить налоги по ставкам в два раза ниже, чем на Родине. Россия предложила Кипру поднять ставки.

«В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый Российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики», - сообщили в финансовом ведомстве.

Россия предложила на этой неделе созвать совещание и обсудить варианты выхода из ситуации, но Кипр отказался. В связи с этим в Минфине начали процедуру выхода из соглашения:

ИСТОЧНИК KP.RU