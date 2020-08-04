2020-08-04T12:54:42+03:00
Общество

Чат-ботом мосметро станет дежурная по станции Александра

За этот вариант проголосовало большинство участников опроса
Иван ЛУКИН
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Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАССФото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС
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"Александра, Александра, этот город наш с тобою". Видимо, эти слова песни из любимого фильма "Москва слезам не верит" вдохновили участников голосования по выбору образа и имени чат-бота Мосметро. Своё мнение москвичи могли высказать на проекте "Активный гражданин". И вот голосование закончилось!

"Пользователи решили, что виртуальным помощником станет доброжелательная и внимательная дежурная по станции по имени Александра, — сообщили в пресс-службе столичного метро. — За такой вариант проголосовали 50% участников опроса".

На втором месте в рейтинге робот-андроид — 32% жителей. На третьем месте — диспетчер по станции, который должен знать все о столичном метрополитене — 15% голосов.

Среди имен для дежурной по станции самым популярным стала Александра. За нее проголосовали 44% опрошенных. Лидерами также стали Маша Москвина и Майя.

Напомним, чат-бот запустят уже этой осенью. Он ответит на вопросы о метро, МЦК, МЦД, поможет найти забытые вещи, а при необходимости подключит к разговору оператора. Кстати, чат-бот будет обучаем, сможет улавливать ваше настроение, шутить и будет в курсе последних трендов и мемов.

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