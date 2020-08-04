В Чувашии учредили награду для волонтеров

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:42:06+03:00

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В Чувашии отличившихся волонтеров будут награждать почетной грамотой и нагрудным знаком. Соответствующее положение утвердил кабинет министров Чувашии. Отметим, что волонтер может быть поощрен нагрудным знаком не ранее, чем через один год после поощрения почетной грамотой. Напомним, с инициативой поощрить активных добровольцев месяц назад выступил врио главы республики Олег Николаев.

"Недавно жители республики мне задавали вопрос о том, не намерены ли мы каким-то образом закрепить статус волонтера и волонтерства в Чувашской республике. Я при вас сейчас хочу подписать указ, в соответствии с которым мы утверждаем нагрудный знак "За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской республике" и почетную грамоту за эту деятельность", - заявил Николаев тогда в ходе общения в режиме видеоконференцсвязи с волонтерскими организациями республики и подписал документ.

Нагрудным знаком будут отмечать деятельность жителей, которые внесли большой вклад в развитие добровольчества именно в Чувашии.