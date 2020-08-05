2020-08-05T11:30:52+03:00
Общество

Названы регионы, где чаще отдают детей в дом ребенка

Если в 2018 году в специальные учреждения поступило 11 тысяч детей, то в 2019 – 11,3 тысячи
Елена АКИМОВА
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В России стали чаще сдавать детей в дома ребенкаВ России стали чаще сдавать детей в дома ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России стали чаще сдавать детей в дома ребенка. Если в 2018 году в специализированные учреждения было направлено 11 тысяч малышей, то в 2019 – 11,3 тысячи детей. Такие данные озвучил Минздрав.

Регионы, где чаще отдают детей в детские дома:

Мурманская область – 795,

Кемеровская область – 645,

Красноярский край – 541,

Иркутская область – 445,

Челябинская область – 374.

Регионы, где реже отдают детей:

Ямало-Ненецкий автономный округ – 10,

Калмыкия - 11,

Карачаево-Черкесия - 14,

Дагестан – 16,

Липецкая область – 24.

Стоит отметить, что за последний год число домов ребенка сократилось с 145 до 139, пишет NEWS.ru.

Тем временем Совет федерации принимает жалобы от сотрудников домов ребенка, где воспитывают детей-сирот до трех лет. Во время пандемии работники не получили никаких стимулирующих выплат, хотя их смена, как и в соцучреждениях, длится 14 дней, а персонал всё это время находится в четырех стенах, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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