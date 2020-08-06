Пять школ будут достроены к 1 сентября на Кубани

Глава региона Вениамин Кондратьев на совещании с правительством Краснодарского края.

Целых пять новых школ откроют свои двери в Краснодарском крае 1 сентября. Они появятся в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи. Кроме того, будет достроен новый корпус на 1100 мест сочинской гимназии №6. На этих объектах уже идут отделочные работы.

Еще 10 школ подрядчики обещают сдать в эксплуатацию до конца 2020 года. Но и тут нашла своя «ложка дегтя». В ходе совещания у губернатора выяснилось, что есть отставание по срокам у блока начальной школы на 400 мест в Крымском районе. Сейчас готовность объекта составляет 38%.

"Школы надо сдавать к 1 сентября, а не к середине учебного года. Приводите в соответствие все графики, чтобы в будущем все школы открывались в одно время. И, конечно, сроки по сдаче всех соцобъектов должны быть соблюдены. Если пообещали жителям края 14 школ к концу года – значит, будем открывать. И подготовьте фамилии лиц, которые допускают сбой по строительству соцобъектов, должна быть персональная ответственность за качество работы", – подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев.

Также в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году необходимо создать 765 ясельных мест, поэтому до конца года планируется ввести в эксплуатацию 16 детских садов. Из них семь строятся с использованием средств краевого бюджета.