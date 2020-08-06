Астероид 2009 PQ1 в десять раз превышает размеры челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За астероидом 2009 PQ1 исследователи наблюдают с момента его открытия – его обнаружили в 2009 году. 5 августа небесное тело, величиной с футбольное поле приблизилось к Земле на расстояние 13,2 млн км.

По оценкам НАСА, диаметр метеорита может составлять может 84 до 190 м, что в десять раз превышает размеры челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году. Его диаметры оценивались в 19,8 м.

Ученые рассказали, грозит ли нашей планете опасность от астероида 2009 PQ1.

- За такими сближениями тщательно наблюдают, чтобы оценить вероятность столкновения небесного тела с Землей. Система мониторинга начинает работать с момента обнаружения астероида, - рассказал ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Попов.

По оценкам ученых, нынешнее сближение не принесет опасности Земле. В следующий раз астероид подойдет к нашей планете в 2137 году.

В Экспертной группе по космическим угрозам совета РАН по космосу подтвердили безопасность астероида. В первую очередь выводы сделаны на расстоянии между Землей и небесным телом. Опасным считается объект, который приближается на 0,05 астрономических единиц, или 7,5 млн км.

- 2009 PQ1 пройдет почти в два раза дальше от планеты, а значит, точно не нанесет нам вреда, беспокоиться не о чем,- пояснил "Известиям" ученый секретарь экспертной группы Сергей Нароенков.