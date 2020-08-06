В Госдуме прокомментировали введение дополнительного выходного для людей старше 40 лет

Эксперты одобрили закон о дополнительном выходном для прохождения диспансеризации Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме прокомментировали сообщение о том, что россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной, чтобы пройти диспансеризацию. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что полностью поддерживает эту инициативу.

«Фракции в Госдуме все эту инициативу поддержали. Я считаю, что это правильно. Но только в том случае, если к диспансеризации будут относиться ответственно. Причем не только граждане, но и те, кто эту диспансеризацию будут проводить», - цитирует Нилова RT.

Депутат добавил, что ему бы не хотелось, чтобы люди отнеслись к этому дню просто как к выходному и к терапевту приходили просто для формальности.

«Я считаю, что о своем здоровье надо думать постоянно. Мы должны бороться с причинами, а не с последствиями», — подчеркнул Нилов.

Эксперты по трудовому праву также оценили новый закон. Так, Валентина Яковлева отметила, что с возрастом вероятность развития различных болезней повышается, поэтому следить за своим здоровьем следует на постоянной основе.

«Это правильная норма <…>, потому что не секрет, что чем старше мы становимся, тем больше проблем со здоровьем у нас возникает. И чтобы заблаговременно предупредить те или иные заболевания, крайне важно проходить диспансеризацию», — цитирует Яковлеву телеканал «360».

Напомним, 31 июля Владимир Путин подписал закон, согласно которому работающие россияне в возрасте старше 40 лет могут раз в год брать дополнительно один оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию, передает Пятый канал.