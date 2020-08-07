В Минобороны раскрыли условия нанесения ядерного удара Фото: Александр КОЦ

В Минобороны рассказали, при каких условиях Россия может нанести противнику сокрушительный удар, в частности с использованием ядерного оружия.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александра Хряпина одно из этих условий связано с ракетами.

По их словам, потенциальным противникам нашей страны не стоит переступать через так называемые "красные линии".

- Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Факт старта ракеты такого типа будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении, - говорится в материале "Красной звезды".

Также отмечается, что США продолжают вести работы по выходу из основных договоров, гарантирующих стабильность в мире, в том числе, чтобы не создавать "гонку вооружений" между странами.