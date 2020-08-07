Режиссер "Матрицы" раскрыла, кому на самом деле посвящена трилогия. Фото: скрин видео

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе со своей сестрой Ланой фильмы о "Матрице", раскрыла, кому на самом деле посвящена научно-фантастическая трилогия.

В интервью с Netflix Film Club она подтвердила теорию фанатов о том, что кино на самом деле посвящаются трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.

Ранее, в 2012 и 2016 годах сестры Вачовски сделали заявления о своей трансгендерности, многие фанаты начали искать в боевиках всевозможные метафоры, которые могли бы быть связаны с транссексуальностью.

Среди популярных версий – идея о том, что беспокойство, которое испытывает Нео (Киану Ривз), борясь с собственным разумом, на самом деле – метафора "гендерной дисфории". А знаменитая "красная таблетка", позволяющая главному герою увидеть реальность такой, какая она есть, может быть намеком на гормональную терапию.