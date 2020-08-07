Цены на малоэтажное жилье могут снизиться на пять процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

Бизнес предложил вариант снижения цен на малоэтажное жилье в России. Для этого Минстрой должен сократить сроки ввода в эксплуатацию данных объектов. Если временные рамки сожмутся вдвое, то это позволит избежать ряда ненужных трат.

Сегодня из-за многочисленных барьеров процесс в среднем занимает 2,5 месяца, а иногда растягивается на больший срок. Все это время застройщики не могут раскрыть эскроу-счета и вынуждены платить банкам высокий процент за проектное финансирование.

Учитывая данные обстоятельства, «Деловая Россия» обратилась в ведомство с предложением о пересмотре процедуры ввода малоэтажного жилья. Предлагается не только убрать лишние препоны, но и обязать банки снизить ставки по процентам на этот период до 0,5.

Застройщики подтверждают данную проблему, указывают, что с момента постройки малоэтажного жилья и до раскрытия эскроу-счетов стоимость объекта увеличивается на 2 процента.

- 2,5 месяца – это время по регламенту. Порой сроки затягиваются на 1 -2 года, - рассказал «Известиям» вице-президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), руководитель проекта ЖК «Мечта» Валерий Артемьев.

Такое затягивание сроков происходит из-за того, что пока не все разобрались с электронным документооборотом — через сайт госуслуг. Заполнение необходимых документов стало сложнее, часто их не получается сразу корректно оформить.

Учитывая размер кредитной ставки (9 –10%) для застройщиков важен каждый день. Бизнесмены уверены, что если предложения будут реализованы, то удастся снизить цены на малоэтажки примерно на 5%.

Тем временем в России снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке. Теперь для того, чтобы оформить кредит достаточно иметь 15 процентов от стоимости жилья, сообщает телеканал "360".