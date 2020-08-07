В России за сутки выявили 5 241 нового заражённого коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России зафиксировали 5 241 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 877 135.

В данных оперштаба уточняется, что у 27,1% новых пациентов не было признаков заболевания. Новые заражённые выявлены в 84 из 85 регионов России.

При этом выздоровевших за сутки почти на две тысячи больше, чем заразившихся - 7 235 человек. Всего за время пандемии COVID-19 в России врачи смогли вылечить от вируса 683 592 человека.

Скончались ещё 119 заболевших коронавирусом человек. Всего в России после заражения умерли 14 725 пациентов.

Регионами, где выявлено больше всего случаев заражения, стали Москва, Свердловская и Московская области, а также Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский административный округ. В Москве заболели ещё 686 человек, в остальных лидирующих регионах - не больше 200.

Сайт KP.ru сообщал, что первая российская вакцина против коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи, пройдёт регистрацию к 12 августа.