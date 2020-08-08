"Люди выйдут из бункера": Ученый рассказал, почему осенью всплеск COVID-19 неизбежен

Болезнь будет распространяться, пока 60 процентов населения не будут иметь иммунитет Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая волна коронавируса в России может затронуть тех, кто ранее соблюдал правила социального дистанцирования. Сидеть и дальше "в бункере", то есть свести к минимуму общение с посторонними, вряд ли получится - нет больше домашней самоизоляции, многие вышли на работу в офисы, а в сентябре дети вновь пойдут в школы.

- Болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации, рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют, - объяснил "Интерфаксу" директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Ученый призвал не бояться заболеть, потому что болезнь никуда не делась и не денется, пока не появится коллективный иммунитет у 60-70 процентов населения. Хотя есть надежда, что это будет не только естественный, но и искусственный иммунитет, полученный в результате вакцинации.

Осенью в России начнут прививать людей группы риска - врачей и учителей. Вакцина от Центра Гамалеи прошла испытания, ожидается получение пакета разрешающих документов и начало массового производства.

Но работа над другими российскими вакцинами не останавливается, в Минздраве ожидают, что доступны будут минимум 2-3 варианта вакцины.