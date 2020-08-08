"Я не уйду": Кикнадзе жестко ответил болельщикам "Локомотива" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками жестко ответил на претензии фанатов. Один из них посчитал, что Кикнадзе, ведет себя как быдло и потребовал объяснить, почему клуб не стал продлевать срок действия контракта с главным тренером Юрием Семиным.

По словам Кикнадзе, он не планирует покидать занимаемую должность - нравится это фанатам или нет.

- Я вам объясняю, куда он делся, уже давно и в очередной раз. Я слышу, когда вы кричите мне "Кикнадзе, уходи из клуба". Я не уйду из клуба, не уйду! И сделаю так, чтобы этот клуб стал самым сильным. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор, - цитирует слова гендиреткора ТАСС.

Кикнадзе также отметил, что "ни с какой точки зрения фанаты не могут оказать серьезное влияние на клуб".

- Позорно - это в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте, тем самым оставляя команду без поддержки. В чем ваша заслуга, что команда выступила хорошо? - добавил он.