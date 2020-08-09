Почти Бэтмен: кандидата в президенты США укусила летучая мышь

Джо Джоргенсен пропустила свою первую предвыборную кампанию из-за страха заражения бешенством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джо Джоргенсен, которая баллотируется в президенты США от Либертарианской партии, сообщила в Twitter, что стала жертвой нападения летучей мыши, из-за чего и пропустила первый предвыборный митинг своей предвыборной кампании.

"После того, как практически в начале предвыборного тура меня укусила летучая мышь, я для предосторожности сделаю прививку от бешенства", - написала Джоргенсен на своей странице.

При каких обстоятельствах она встретилась с летучей мышью, Джо Джоргенсен не рассказала.

После откровений, под постом появились шутливые комментарии. Один из пользователей сети назвал кандидата в президенты США Бэтгерл (девушка-летучая мышь). Другой поддержал тему, но сказал, что Бэтгерл, как и Бэтменом, нельзя стать из-за укуса летучей мыши. Чтобы превратиться в супергероя нужен укус радиоактивного паука.

На что сама Джо Джоргенсен ответила: "Я не Бэтмен".

Кандидат в президенты США опубликовала пост, в котором заявила, что к супер герою она не имеет отношение Twitter/@Jorgensen4POTUS

Нужно отметить, что либертарианская партия не претендует на победу в выборах, но за нее готовы проголосовать 2% избирателей.