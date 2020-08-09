Коронавирусом заразился политик, утверждавший, что лепешки со специями формируют иммунитет от болезни

Лепешка со специями не помогла министру промышленности Индии Арджуна Рам Мегвалу защититься от коронавируса, хотя он сам пытался убедить граждан, что такая вкусная защита от Covid-19 работает эффективнее традиционных средств, масок и социальной дистанции.

Сомнительными заявлениями он делился в соцсетях, видео стало вирусным, а самого чиновника критиковали за ложные высказывания как простые граждане, так и медики.

- Производитель представил бренд под названием Bahabhi Ji papad, с помощью этого средства формируются необходимые антитела для борьбы с коронавирусом, они будут поступать в организм через пищу и будут полезны в борьбе с коронавирусом, - говорил министр в ролике.

Речь шла о простой лепешке с солью, черным перцем, куркумой и тмином.

Над министром стали посмеиваться в Сети. Даже коллеги писали, что начали есть хрустящую лепешку и теперь им не нужна вакцина, сообщает CNN.

Итог истории ожидаем - Магвал заразился:

- После появления симптомов COVID-19 я прошел тестирование, и во втором отчете был признан положительным. По совету врачей меня поместили в больницу, и я прошу всех, кто контактировал с мне заботиться об их здоровье,- написал он в Twitter.