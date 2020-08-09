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Коронавирусом заразился политик, утверждавший, что лепешки со специями формируют иммунитет от болезни

Арджун Рам Мегвал утверждал, что куркума, тмин и черный перец заставляют вырабатывать иммунитет к опасной болезни
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Лепешка со специями не помогла министру промышленности Индии Арджуна Рам Мегвалу защититься от коронавируса, хотя он сам пытался убедить граждан, что такая вкусная защита от Covid-19 работает эффективнее традиционных средств, масок и социальной дистанции.

Сомнительными заявлениями он делился в соцсетях, видео стало вирусным, а самого чиновника критиковали за ложные высказывания как простые граждане, так и медики.

- Производитель представил бренд под названием Bahabhi Ji papad, с помощью этого средства формируются необходимые антитела для борьбы с коронавирусом, они будут поступать в организм через пищу и будут полезны в борьбе с коронавирусом, - говорил министр в ролике.

Речь шла о простой лепешке с солью, черным перцем, куркумой и тмином.

Над министром стали посмеиваться в Сети. Даже коллеги писали, что начали есть хрустящую лепешку и теперь им не нужна вакцина, сообщает CNN.

Итог истории ожидаем - Магвал заразился:

- После появления симптомов COVID-19 я прошел тестирование, и во втором отчете был признан положительным. По совету врачей меня поместили в больницу, и я прошу всех, кто контактировал с мне заботиться об их здоровье,- написал он в Twitter.