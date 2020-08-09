Бейрут получит от других стран на восстановление после взрыва 300 миллионов долларов

Бейрут пострадал от взрыва 4 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидеры стран-участниц видеоконферении о помощи Бейруту договорились выделить на восстановление города, частично разрушенного взрывом, 300 миллионов долларов.

Переговоры органиазовал президент Франции Эммануэль Макрон совместно с ООН. Деньги хотят "напрямую доставить населению", поэтому решено переводить миллионы не правительству Ливана, а через организации ООН, сообщает Al Jazeera.

На такой шаг пошли по требованию населения, жители Бейрута второй день выходят на улицы с требованием отправить правительство в отставку. По версии демонстрантов причиной трагедии 4 августа стала коррупция, опасный груз, аммиачная селитра, которая взорвалась в порту, находилась в ангаре шесть лет.

Около 36 стран и международных организаций приняли участие в онлайн-конференции.

Больше всего Бейрут получит от Европейской комиссии - 74 миллиона долларов, от Франции и Катара - по 50 миллионов.

Ранее власти Турции предлагали восстановить пострадавший порт и прибрежные здания.