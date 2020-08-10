Эксперт рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях Фото: Иван МАКЕЕВ

Одной из загадок коронавирусной инфекции остаются те случаи, когда у пациентов, которые имеют положительный тест COVID-19, после заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются», - приводит «Известия» слова иммунолога, который отметил, что таких пациентов больше, чем ожидали ученые.

Тотолян также отметил, что пристального изучения заслуживает тот факт, что обычные антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так много, а в случае с коронавирусном их оказалось значительно больше.

Кроме того, внимание специалистов обращено и к тому факту, что есть люди, которые совсем не заражаются коронавирусной инфекцией.

«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три–четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - отметил специалист.