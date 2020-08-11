Пушков рассказал о причинах борьбы Германии и США за «Северный поток-2»

Пушков рассказал о причине борьбы Германии и США за «Северный поток-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкими фирмами вложены миллиарды долларов в «Северный поток – 2», который должен предоставить Германии роль одного из важнейших газораспределительных центров в Европе. Так сенатор Алексей Пушков объяснил причину борьбы Вашингтона и Берлина за проект газопровода, назвав такое противостояние беспрецедентным.

В-третьих, Германия очень устала от нахраписто-наглого стиля администрации Трампа, который демонстрируют и сам Трамп, и госсекретарь Помпео, и бывший посол США в Берлине Гренелл"

«Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут», - рассказал сенатор в интервью «Российской газете», отметив, что Германия «очень устала от нахраписто-наглого стиля» президента США Дональда Трампа и его администрации, а также бывшего американского посол в Берлине Гренелла

Пушкова считает, что ситуация может измениться при победе Джо Байдена, который, по его мнению, считается сторонником атлантизма и намерен наладить отношения с Берлином, у которого появится шанс сохранить «Северный поток – 2»,