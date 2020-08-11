Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон

Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику Фото: Олег ЗОЛОТО

Турецкие власти ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в страну. Теперь с собой на борт пассажиры могут брать только дамскую сумку, мужской портфель (барсетку), средства гигиены для ребенка, детское питание, ноутбук в сумке, сувениры, купленные в аэропорту, музыкальные инструменты, фотоаппараты, а также драгоценные камни и образцы золота.

Небольшие чемоданы и сумки весом не более 5 кг, которые раньше можно было брать с собой, теперь надо сдавать в багаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

В Главной дирекции гражданской авиации Турции утверждают, что новые ограничения введены для того, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию во время посадки и высадки, а бортпроводникам не приходилось касаться их багажа.

Между тем основной турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines объявил, что пассажиры вовсе не смогут провозить в салоне ручную кладь. А восемь килограммов, рассчитанные на ручную кладь, будут добавлены к основному весу багажа. В самолет же можно будет брать только ручные сумки.