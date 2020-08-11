В Госавтоинспекции рассказали, каким образом детям должны закладываться основы безопасного поведения на дороге

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Основы поведения на дороге должны закладываться, прежде всего, в семье, которая воспитывает ребенка. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявила старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Ольга Позднякова.

Она подчеркнула, что ребенок должен осознать важность соблюдения правил дорожного движения. А для этого родители сами должны показывать правильный пример. Не стоит переводить ребенка через дорогу на красный сигнал светофора, нужно дождаться разрешающего сигнала, даже если вы куда-то торопитесь.

"Основы безопасности дорожного движения закладываются непосредственно в семье... Если взять детей-пассажиров, то при их перевозке родители-водители должны сами строго соблюдать правила дорожного движения", - сказала Ольга Позднякова в беседе с ведущим программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и генеральным директором Экспертного центра «Движение без опасности» Вадимом Мельниковым.

Полковник полиции также указала на необходимость соблюдения всех правил безопасной перевозки детей. Она должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства и штатных ремней безопасности. Кроме того, важно объяснить своим детям, что водителя нельзя отвлекать от управления транспортным средством.

«Ребенку мало один раз объяснить, что так делать нельзя, надо постоянно доказывать это своим примером», — добавила Ольга Позднякова.