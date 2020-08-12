Мужчина удивил пользователей соцсетей одной деталью на фото из семейного архива

За семь десятилетий местность возле архитектурного сооружения сильно не изменилась

Пользователь Reddit с ником Dauntless1 показал фотографии из семейного архива, сделанные в Японии. Одной из них исполнилось уже 73 года и на ней запечатлен его дедушка, а на второй он сам в этом же месте. Ничего примечательного бы не было, если бы не одна деталь. Пользователей сети удивил Императорский дворец, который запечатлен на втором плане снимков. За семь десятилетий местность возле архитектурного сооружения сильно не изменилась.

По словам Dauntless1, его дедушка был военным стоматологом-хирургом. Когда кончилась Вторая мировая война, он остался на территории оккупированной страны.

Пользователей сети удивил Императорский дворец, который запечатлен на втором плане снимков

«Кажется, это фото сделано в 1946 или 1947 году», — рассказал он.

Перед тем, как отправиться в Японию по работе, он оцифровал старые снимки деда. По приезду в Токио он отправился прямиком к Императорскому дворцу, и решил, что стоит повторить снимок родственника.

Комментаторы удивились тому, в каком прекрасном состоянии находится дворец, и тому, что все деревья, посаженные в то время, остались на местах.