ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова Фото: REUTERS

Сотрудники ОМОН в Минске задержали двух изготовителей коктейлей Молотова. Об этом сообщила пресс-служба белорусского министерства внутренних дел.

- Сегодня вечером на улице Якубовского силовики задержали двоих жителей столицы, которые изготавливали бутылки с зажигательной смесью, - сообщила представитель ведомства Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

При осмотре у молодых людей 18 и 19 лет нашли десятилитровую канистру с бензином и бутылку растительного масла. Нарушители сообщили, что узнали рецепт зажигательной смеси из интернета и решили сделать коктейли самостоятельно, чтобы использовать против силовиков.

В настоящее время решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбуждённому по факту массовых беспорядков.

Как сообщал сайт kp.ru, четвертый день протестов в белорусской столице выдался самым спокойным, в основном в городе проходили мирные акции. Однако не обошлось и без столкновений и жестокости со стороны силовиков: в Новополоцке ОМОНовцы избили стоящего на коленях мужчину.