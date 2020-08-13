Послы ЕС возложили цветы на месте гибели демонстранта в Минске

Послы ЕС пришли с цветами к месту гибели жертвы протестов Фото: Александр КОЦ

На Пушкинской площади в Минске на месте, где погиб один из протестующих, послы ЕС возложили цветы.

Представители европейских государств в окружении граждан Белоруссии держат в руках красные гвоздики, которые они принесли, чтобы почтить память жертвы столкновений, передает корреспондент kp.ru Александр Коц с места событий.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии, по итогам которых победил Александр Лукашенко, на улицы Минска и других городов страны вышли недовольные результатами граждане. Возмущения переросли в массовые протесты. Чтобы усмирить граждан, на улицы Минска был отправлен ОМОН. 10 августа поступило сообщение, что один из протестующих погиб в момент столкновений. По некоторым данным он хотел бросить в сторону ОМОН неопознанное взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках.