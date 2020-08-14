Путин заявил, что Россия останется приверженцем иранской ядерной сделки

Путин отметил, что Россия будет придерживаться ядерной программы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 августа президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности ОНН, ФРГ и Ирану обсудить механизм безопасности в Персидском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что встреча пройдет в онлайн-формате. Ее основная цель «наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД».

В тексте главы государства подчеркивается, что РФ будет полностью придерживаться иранской ядерной программы.

«Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, заключение которого в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением», - сказано в документе главы государства.

Напомним, что в 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия достигли соглашения по иранской ядерной программе. В результате с Ирана были сняты санкции, а его власти допустили на свои ядерные территории инспекторов МАГАТЭ. Соглашение было ратифицировано всеми сторонами и одобрено Советом Безопасности ООН.