Минобороны Беларуси опровергло информацию о сербских наемниках в стране

Акции проходят по всей Белоруссии Фото: Владимир ВОРСОБИН

В министерстве обороны Беларуси назвали недостоверной информацию о присутствии в стране сербских наемников. Такая информация появлялась в ряде СМИ и в социальных сетях, но сейчас официальные источники ее опровергли.

По официальным данным сербские военные действительно прилетели в Белоруссию, но только для того, чтобы участвовать в проходящих там армейских играх. Это никоим образом не связано с беспорядками в столице и в республике в целом.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил сложившуюся ситуацию по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил также. что Россия готова оказать помощь по первому запросу. А вот никакой поддержки от международных посредников Александр Лукашенко не ждет.