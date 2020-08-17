Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

Лукашенко сказал, что перевыборов не будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии уже провели президентские выборы и других не будет. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече с работниками МЗКТ 17 августа, передает БЕЛТА.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - прим.ред) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», - сказал президент.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы в президенты. По результатам победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. Не согласные с подсчетом голосования граждане Белоруссии вышли на улицы городов с протестами.

Более недели народ не желает расходиться, требуя проведения повторных выборов. На заводах страны рабочие отказываются работать. Чтобы лично ответить на вопросы бастующих Александр Лукашенко посетил один из них в понедельник.