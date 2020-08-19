Тренер "Спартака" высказался о Кокорине после ничьи с "Уфой"

Кокорин пока не сыграл ни одного матча за "Спартак" в сезоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Спартака" не смогли одержать победу над "Уфой". Поединок в гостях завершился вничью 1:1. В этой встрече в третий раз подряд не смог принять участия форвард "красно-белых" Александр Кокорин. Он перешел летом из "Зенита" бесплатно в состав москвичей и до сих пор еще ни разу не появился на поле.

- Почему не прилетел Кокорин? - спросили у Андреаса Хинкеля, который замещал наставника "Спартака" Доменико Тедеско в матче.

- Остается еще у Александра мышечная проблема. Не готов на 100%, надеемся что в ближайшее время долечится и вернется в строй.

Ранее, напомним, "Спартак" в этом сезоне победил "Ахмат" и сыграл вничью с "Сочи" в первых поединках сезона. Следующий поединок сезона для "Спартака" пройдет уже через несколько дней - 23 авгута на своем поле в Тушино команда примет ФК "Локомотив". Железнодорожники сегодня, 19 августа, сыграли вничью 1:1 с "Уралом".