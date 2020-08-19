Как избавиться от напряженности между начальником и подчиненным, рассказал эксперт

Эксперт рассказала, как избавиться от напряженности между начальником и подчиненным Фото: Shutterstock

Накануне сервис "Работа.ру" представил неоднозначную статистику - порядка 40% россиян мечтают уволить свое начальство. Основатель платформы «Работающий эмоциональный интеллект» Елена Хлевная рассказала, с чем это связано, и как можно избавиться от напряженности между начальником и подчиненным.

- В первую очередь, конечно же, надо развивать эмоциональный интеллект. Чем выше развит эмоциональный интеллект у руководителя (и это, кстати, научно обоснованный факт), тем более успешна организация, которую он возглавляет. И, конечно, тем меньше конфликтов, тем меньше напряженности, тем меньше руководитель встревает во всякие распри, интриги и т.д, - объяснила эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Она также добавила, что хороший руководитель должен быть в меру жестким и не идти на поводу у своих сотрудников.

- Злость очень полезная эмоция в некоторых ситуациях. Вопрос только в том, осознаёт ли это руководитель, и как он умеет этим управлять. В этом случае должна быть хорошо развита способность интеллектуальной обработки информации, которую руководитель получает через эмоциональную сферу, - подчеркнула Хлевная.

По ее словам, сегодня руководители многих всерьез занимаются развитием эмоционального интеллекта.