ООН заявила, что численность россиян в 2020 году выросла

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ООН предоставило материалы, согласно которым население России в 2020 году выросло по сравнению с 2019 на два миллиона человек - до 145,9 миллиона.

Ранее данные всемирной организации расходились с показателями Росстата. Так, в 2019 году население России, по данным ООН, составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.

Показатели 2020 года двух организаций практически сошлись, сообщает РИА Новости.

Эксперты считают, что скачок в статистике ООН обусловлен тем, что организация стала считать население полуострова Крым.

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона - это как раз население Крыма», - отметила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Итоговое различие оценок ООН и Росстата эксперт списала на погрешность, потому как долгое время мировые лидеры отказывались признавать республику российской территорией.